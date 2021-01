Notte movimentata per i Vigili del fuoco del Comando di Messina che, come di consueto, hanno prestato la loro opera con immediatezza e professionalità. Questa volta sono intervenuti, intorno alla una, per liberare un Autoarticolato incastrato tra i rami di alcuni alberi e, dopo aver ripristinato la situazione intorno alle 4, sono dovuti intervenire (un’ora dopo circa) per rimuovere un grosso albero caduto su una vettura parcheggiata in strada. In entrambi i casi fortunatamente nessun ferito.

