Manutenzione A18, proseguono gli interventi su barriere e cordoli

Continuano gli interventi per la manutenzione e la sicurezza dell’autostrada A18 Messina-Catania. Da mercoledì 27 gennaio si lavorerà per il ripristino delle barriere e dei cordoli ammalati in corrispondenza dei viadotti “Fago”, “Tagliaborse I, II e III, e del sottopasso della strada provinciale 49/I.

Pertanto, sino al 22 aprile, vigerà in entrambe le direzioni la parzializzazione del tratto compreso tra il km. 54,000 e il km. 56,200, mediante una chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.

