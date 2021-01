Migranti, Ocean viking in rada a Augusta: a bordo 373 persone, neonati e donne incinte

E’ in rada nel porto di Augusta la nave Ocean Viking, di Sos Mediterranee, dove si trovano 373 migranti salvati in diverse operazione nel canale di Sicilia.

L’attracco è previsto oggi verso le 11.30.

“Dopo giorni di maltempo, all’inizio della settimana scorsa le condizioni al largo della costa libica sono migliorate, il che ha portato a numerose partenze di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo centrale su imbarcazioni inaffidabili e sovraffollate. Ci sono stati segnalati naufragi e respingimenti illegali da parte della guardia costiera libica, mentre la squadra della Ocean Viking, l’unica nave di soccorso civile in mare nell’ultima settimana, era impegnata in intense attività di ricerca e soccorso”, dice Luisa Albera, coordinatrice dei soccorsi a bordo della Ocean Viking.

“Dai sopravvissuti abbiamo sentito i racconti raccapriccianti del trattamento disumano che hanno dovuto subire in Libia – aggiunge – Gli ultimi due giorni sono stati estremamente duri per i 373 naufraghi, poiché le condizioni meteorologiche sono peggiorate rapidamente. Sapendo di avere a bordo numerosi neonati e bambini piccoli, che hanno sofferto particolarmente il mal di mare, abbiamo temuto un altro lungo stallo, come già sperimentato in passato”.

La Ocean Viking ha soccorso – in meno di 48 ore – 4 gommoni con 374 persone in pericolo in 3 diverse operazioni di soccorso nella regione libica di ricerca e soccorso. Tra i sopravvissuti ci sono 165 minori. Quasi l’80% di loro non è accompagnato. Sono 21 i neonati e icbambini piccoli di meno di 4 anni. Delle 48 donne soccorse, quattro sono incinte e 32 viaggiavano da sole.

Una di loro, Nadine, è stata evacuata d’urgenza dalla guardia costiera italiana: era nelle ultime fasi di una gravidanza ad alto rischio e aveva bisogno di cure mediche urgenti a terra.

Una nave della guardia costiera italiana ha prontamente eseguito l’evacuazione a Lampedusa sabato pomeriggio (ANSA)

