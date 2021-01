Cannabis terapeutica, per la prima volta in Sicilia: accade all’Ospedale Piemonte

Per la prima volta in Sicilia, in applicazione di un decreto firmato un anno fa dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, un ospedale pubblico, dopo avere ricevuto il preparato da una farmacia convenzionata, ha consegnato gratuitamente a una paziente affetta da sclerosi multipla dosi di marijuana per uso terapeutico per la terapia del dolore. La consegna è avvenuta all’Ospedale Piemonte (Centro neurolesi Bonino Pulejo) a Messina. La paziente, Loredana Gullotta di 46 anni, racconta all’ANSA di avere ricevuto 45 grammi di infiorescenza.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it