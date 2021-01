Il segretario Bartolotta: “nessun attacco a Pergolizzi, il Pd si pone come alternativa all’attuale governo della città”

Dopo le polemiche seguite alla mozione di fiducia, con Pergolizzi che ha lasciato il gruppo LiberaME è intervenuto con una nota il segretario provinciale del Partito Democratico Nino Bartolotta.

“Manifestare coerenza alla linea politica emersa in modo unanime nel congresso provinciale PD del luglio dello scorso anno e, quindi, dichiararsi distanti dalla “mozione Pergolizzi” – peraltro mai partecipata ed appresa solo dagli organi di stampa – è ben lontano dal potersi definire un “attacco” nei confronti del consigliere interessato e ancor di più espressione della “…volontà di zittire una voce libera”! Piuttosto è il messaggio che il nuovo corso del PD vuole dare alla propria azione politica nel segno dell’ampia partecipazione, del necessario confronto sugli obiettivi programmatici e del rispetto per la sintesi politica risultato della condivisione e/o maggioranza degli aderenti al partito.

Troppo facile – dichiara Bartolotta – e riduttivo auto dichiararsi di “non essere gradito”, considerando che, peraltro, il Consigliere Pergolizzi (in quanto tesserato PD) pur essendo stato invitato personalmente a partecipare alla riunione programmatica sulle scelte politiche per la città, tenutasi nei giorni scorsi con tutti i consiglieri comunali del gruppo PD e Liberame, non vi ha preso parte, palesando evidentemente una diversa scelta, possibilmente già maturata da tempo e solo adesso ufficializzata, per la quale si può anche avere rispetto, ma che non si può pretendere essere condivisa dal Partito Democratico che si pone come alternativa all’attuale governo della città”.

