Meteo di Messina e Provincia, lunedì 1 Febbraio 2021. 

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per lunedì 1 Febbraio 2021.

Quadro generale: Le correnti occidentali che seguono la perturbazione di domenica, rinnoveranno marcate condizioni di instabilità atmosferica su Calabria tirrenica e medio-bassa Campania con occasione per altri rovesci e locali temporali. Maggiore variabilità su alta Campania e Sicilia ma con ancora qualche fenomeno nel corso della giornata. A tratti più asciutto e con qualche apertura in più lungo il versante ionico. Temperature in ulteriore calo. Venti moderati di Ponente o Maestrale. Mari generalmente molto mossi.

Da metà settimana tempo più stabile e soleggiato su tutto il Sud, per la rimonta di un campo di alta pressione; da venerdì peraltro l’attivazione di intensi venti nord-africani favorirà anche un sensibile innalzamento della colonnina di mercurio.

A Messina domani cieli coperti, con locali aperture mattutine, con deboli piogge in nottata (3,4 mm) e dal pomeriggio. sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C (pomeriggio), la minima di 10°C (notte), lo zero termico si attesterà a 1784m. I venti saranno in prevalenza moderati o lievi dai quadranti nordoccidentali, tranne in nottata da Sud-Sudovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta 3bmeteo presente.

Anche sulle Isole Eolie coperti, con minori addensamenti in mattinata e locali aperture serali, con intense piogge nella notte (8,3 mm) e deboli nel pomeriggio (2,1 mm). temperature da 12°C (nelle ore buie) e 16°C (pomeriggio). Venti forti da Ponente nella notte, moderati in seguito, da Ovest-Sudovest il pomeriggio. Mare molto mosso. Allerta 3bmeteo: vento.

Stessa situazione sul Litorale Tirrenico, con più sparsi addensamenti mattutini, ma piogge tutto il giorno, più intense in serata (4,5 mm). In tutto previsti 7,6 mm. Temperature da 10°C (notte) a 17°C (pomeriggio). Venti moderati in riduzione verso lievi, da Ovest-Sudovest nella notte, in seguito da Ponente. Mare molto mosso.

Cielo parzialmente nuvoloso sul Litorale Ionico, con maggiori addensamenti pomeridiani. Niente piogge. Temperature da 9°C (notte) a 16°C (pomeriggio). Venti moderati nordoccidentali fino al mattino, poi vari e lievi. Mare mosso.

Parzialmente nuvoloso, senza accumuli successivi, sul versante etneo del Litorale. Niente piogge. Temperature da 9°C (sera) a 17°C (pomeriggio). Venti lievi sudoccidentali durante il giorno, nordorientali nelle ore di buio. Mare mosso.

Sui Nebrodi, coperto tutta la giornata, meno però la mattina. Temperature da 5°C (tutto il giorno) a 9°C (pomeriggio). Piogge scarse di notte e nel pomeriggio, più intense di sera (5 mm). In tutto 6,6 mm di pioggia. Venti in prevalenza lievi e dai settori meridionali.

