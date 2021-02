Meteo di Messina e Provincia, martedì 2 febbraio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, per martedì 2 febbraio 2021.

Quadro generale: Si attenuano le tese correnti occidentali ma il tempo resta ancora spiccatamente variabile tra Campania, Ovest Calabria e alta Sicilia con ancora il rischio di qualche fenomeno tra Cilento e Lametino. Asciutto e qualche apertura in più sui restanti settori. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno molto mosso.

A Messina domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Sono previsti 9.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C (pomeriggio), la minima di 11°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 2012m. I venti saranno moderati o tesi dai quadranti occidentali. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sulle Isole Eolie cieli coperti tutto il giorno, con lieve alleggerimento in serata. Piogge intense fino alla mattinata, in parziale assorbimento il pomeriggio. In tutto previsti 18 mm di pioggia. Temperature da 13°C (quasi tutto il giorno) a 15°C (pomeriggio). Venti moderati dai quadranti occidentali. Mare molto mosso.

Sul Litorale Tirrenico nubi sparse fino al mattino, con copertura dal pomeriggio. Piogge deboli o scarse, con picco in mattinata (4,4 mm). In tutto 9 mm di pioggia. Temperature da 12°C (fino in mattinata) a 15°C (pomeriggio). Venti moderati occidentali, con prevalenza di Ponente. Mare mosso.

Nubi sparse, con schiarite serali in serata, sul Litorale Ionico. Piogge scarse fino al pomeriggio. In tutto 0,9 mm di pioggia. Temperature da 11°C (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti lievi o moderati, in prevalenza dai quadranti nordoccidentali, ma da Sud-Sudovest in mattinata. Mare poco mosso.

Parziale nuvolosità sul settore etneo del Litorale, con alternanza di schiarite quasi tutta la giornata. Scarsi fenomeni piovaschi notturni (0,5 mm). Temperature da 10°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti moderati dai quadranti nordoccidentali, con aumento di tensione nel pomeriggio; da Est-Nordest in nottata. Mare poco mosso.

Sui Nebrodi coperto tutto il giorno, con più ampie schiarite serali. Piogge deboli, in parziale assorbimento nel pomeriggio (0,2 mm). In tutto 6,4 mm di pioggia. Temperature da 5°C (serata) a 9°C (pomeriggio). venti lievi o moderati, in prevalenza sudorientali, più tesi nel pomeriggio, da Nord-Nordovest.

