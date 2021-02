De Luca “fine di una fase politica”: significa dimissioni?

Non si fa attendere la replica del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, al voto di oggi, contrario alla mozione di fiducia di Nello Pergolizzi all’operato del Sindaco De Luca. Che parla di fine di fine di una fase politica. Non è chiaro si tratti di un annuncio di dimissioni, si tratta di un messaggio che si presta a più interpretazioni.

“Si chiude una fase politica amministrativa!

Domani sera, al mio rientro, ne parleremo alle ore 20:30 in diretta sulla pagina De Luca Sindaco di Messina

Stamattina alle ore 5:00 ho messo questo messaggio sul gruppo degli assessori e partecipate:

‘Gli assessori, il segretario generale, il direttore generale ed I componenti dei cda delle partecipate sono invitati a partecipare, giovedì 4 febbraio alle ore 22:30, nel salone della bandiere al saluto di commiato di questa fase amministrativa. Rimane fissata alle ore 21:30 l’ultima giunta di questa fase amministrativa. Si raccomanda la puntualità. Grazie per il lavoro che avete svolto per la nostra città. Un caro saluto.’

In allegato l’esito dell’odierna votazione del consiglio comunale sulla mozione presentata dal consigliere Nello Pergolizzi “o il sindaco De Luca o il direttore di asp Paolo La Paglia”.

Ringrazio i cinque consiglieri comunali che hanno votato a favore del Sindaco De Luca: Nello Pergolizzi – Salvatore Serra – Serena Giannetto – Alessandro De LEO e Francesco Cipolla.

Ringrazio i 16 consiglieri comunali che hanno votato apertamente contro il Sindaco De Luca compreso il presidente del consiglio comunale che, per la prima volta, ha votato senza astenersi come aveva sempre fatto (tranne delibera liquidazione ATM) per prassi perché evidentemente aveva la necessità di manifestare platealmente il suo disprezzo nei miei confronti già corroborato dalla persistente violazione delle regole e delle leggi che disciplinano il rapporto tra giunta e consiglio comunale. (Per mero errore Giovanni Caruso risulta astenuto mentre ha votato contro).

Mi vergogno per l’odierna assenza al momento del voto di ben 10 consiglieri consiglieri comunali che hanno preferito non mostrare alla città le proprie reali intenzioni.

Non trovo aggettivi per qualificare il comportamento dei consiglieri comunali Libero Gioveni che, dopo aver spalato fango in aula, non ha avuto la correttezza di votare contro il Sindaco De Luca ma il primo ha votato a favore.

Grazie a tutti!

Ci vediamo domani sera!”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it