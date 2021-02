Isole Eolie, tartarughe marine e delfini: si cercano volontari per la ricerca

Sono aperte le iscrizioni ai #CAMPI #ESTIVI DI #RICERCA e #VOLONTARIATO su #cetacei e #tartarughe #marine nelle #isole #Eolie organizzati dall’ ASSOCIAZIONE FILICUDI WILDLIFE CONSERVATION (Isole Eolie, Sicilia).

Potrai vivere un’esperienza unica, partecipando attivamente al:

– #MONITORAGGIO IN MARE delle popolazioni di cetacei e tartarughe marine delle isole Eolie,

– #RECUPERO E SOCCORSO di tartarughe marine in difficoltà presso il PRONTO SOCCORSO di Filicudi,

– #SNORKELING GUIDATO DAL BIOLOGO MARINO a Filicudi e in altre isole,

– #SEMINARI ED ATTIVITÀ di sensibilizzazione naturalistica su queste specie.

Grazie al supporto dei nostri volontari saremo in grado di sostenere i nostri progetti di ricerca per la salvaguardia di queste meravigliose creature marine nell’Arcipelago delle isole Eolie, un’area fortemente antropizzata, dove il nostro impegno ci vede in prima linea per l’istituzione di una riserva marina che protegga le diverse specie di cetacei presenti e la Caretta caretta.

Attraverso i nostri campi offriamo una vasta formazione didattico-scientifica aperta a tutti gli appassionati di mare, grazie alla possibilità di partecipare alle attività di monitoraggio e ad attività didattiche/formative riguardanti molti aspetti dello studio di questi animali marini. Non serve una preparazione specifica ma solo tanto entusiasmo, spirito di adattamento e desiderio di passare gran parte della giornata in mare a contatto con questi meravigliosi animali. Non mancherà il nostro impegno a rispondere a tutte le vostre domande per approfondire la conoscenza sull’ecologia e la biologia delle specie studiate, e per coloro che vogliano intraprendere una carriera in questo settore, verranno effettuate lezioni/seminari/corsi di approfondimenti sui metodi di ricerca (come fotoidentificazione e bioacustica), fino ad argomenti molto specifici e molto attuali come le microplastiche, o su tematiche molto delicate come le minacce ecologiche legate all’uomo.

Le giornate saranno scandite tra uscite in barca, cura delle tartarughe marine presso il Turtle Point, attività escursionistiche/didattiche e seminari formativi, ma sono previsti molti momenti di relax per effettuare snorkeling o trekking in compagnia dei nostri esperti che vi illustreranno le meraviglie di questo mare e le bellezze dell’isola selvaggia di #Filicudi.

Avrete la possibilità di collaborare attivamente alla ricerca di diverse specie, tra delfini, principalmente #stenelle striate e #tursiopi, #capodogli, tartarughe marine della specie #Caretta caretta, ma potrete avvistare anche banchi di tonno e ricciola, pesce spada, pesci luna, lampughe, e aguglie imperiali. Potrete partecipare a recuperi e rilasci in mare di tartarughe marine in difficoltà, alla #pulizia del mare dalla #plastica e da attrezzi da #pesca illegali abbandonati in mare. Vedrete il passaggio di uccelli #migratori molto rari e a fine uscita di monitoraggio prima di rientrare in porto vi porteremo a fare snorkeling guidato dal biologo marino nelle località più belle dell’isola (grotte marine e faraglioni). Infine, avrete anche la possibilità di prendere parte a un importante progetto LIFE cofinanziato dalla comunità Europea (#LifeDelfi), riguardante la mitigazione degli impatti della pesca sui delfini (per maggiori informazioni consulta ‘I nostri progetti’ su www.filicudiconservation.com).

Purtroppo, data l’emergenza sanitaria, anche per questa stagione non possiamo fornire un alloggio a norma con le disposizioni vigenti, ma al momento della prenotazione o se visitate il nostro sito (www.filicudiconservation.com) potrete consultare una lista di strutture convenzionate opportunatamente selezionata per voi.

I campi di ricerca sono aperti a tutti gli appassionati di mare a partire dai 17 ANNI (non è richiesta nessuna preparazione scientifica, solo tanto entusiasmo e spirito d’adattamento!). A tutti i partecipanti verrà rilasciato un ATTESTATO, i cui crediti potranno essere riconosciuti come attività didattica extra-universitaria o alternanza scuola-lavoro, a seguito PREVIA richiesta presso la segreteria di Dipartimento o della Scuola Superiore (per maggiori info, compresi TIROCINI e TESI DI LAUREA MAGISTRALE, contattare la nostra responsabile: Dott.ssa Monica Blasi al +39 349 4402021).

Se vuoi prenotarti ad una sessione, consulta il nostro sito www.filicudiconservation.com e invia un’email a [email protected] oppure telefona al +39 3208624917, indicando la sessione a cui sei interessato/a e il numero di partecipanti.

VI ASPETTIAMO A FILICUDI!

P.S. Non dimenticate la macchina fotografica

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it