Dal 9 al 15 febbraio Giornata di Raccolta del Farmaco. Appello al cuore dei messinesi

Dal martedi 9 a sabato 15 febbraio sarà possibile acquistare medicine da banco per i poveri presso le farmacie aderenti alla Giornata di Raccolta del Farmaco organizzata da Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.

Nel territorio messinese,sono quaranta le strutture sanitarie che parteciperanno all’evento benefico,di cui ventotto nel capoluogo.

Questa edizione,la ventunesima,non vedrà l’ausilio dei volontari per non violare le norme antiassembramento dovute al permanere delle pandemia. L’appello di Giuseppe De Benedetto,rappresentante di BF e Francesco Certo presidente di Terra di Gesù Onlus, al cuore della città peloritana per contribuire alla lotta contro la povertà sanitaria,specie infantile,in continuo aumento,nella speranza che anche quest’anno Messina si confermi capitale della solidarietà.

