Fiction, Giulia Arena la messinese nel Paradiso delle Signore

Giulia Arena, la bellissima messinese ex Miss Italia, dal 2018 è nel cast de Il Paradiso delle Signore, dove interpreta l’algida Ludovica Brancia di Montalto. Un ruolo che ricopre con grande entusiasmo e che sancisce una carriera ricca di successi.

Ma non è solo l’amore del pubbico del “Il paradiso delle signore” in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1 a darle gioia. Anche la vita privata va a gonfie vele. Giulia è fidanzata con Anton Giuseppe Morra, avvocato siciliano con cui ha studiato alla facoltà di giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. La coppia è felicemente fidanzata dal 2015 e convive da qualche tempo a Roma, si mostra sporadicamente sui social, in cui appare innamorata e affiatata.

