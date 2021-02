Salvatore Di Bartolo nominato docente dell’Università Federiciana

di FraPè – Ventinove anni compiuti lo scorso giugno, il prof. Salvatore Di Bartolo, originario di San Fratello antico borgo della Provincia di Messina, è il nuovo docente del dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari della Federiciana Università Popolare.

L’affidamento dell’incarico di docenza da parte della commissione interna di valutazione dell’ateneo è avvenuta nei giorni scorsi sulla base di un’analisi dei titoli universitari e professionali dei candidati finalizzata all’inserimento in organico di alcuni profili in vista del nuovo anno accademico.

Di Bartolo, già docente di area matematico-economica presso istituti di istruzione superiore, ha conseguito la laurea triennale in economia e commercio presso l’Università degli studi di Messina, per poi completare il percorso di formazione universitaria presso il medesimo ateneo con il conseguimento di una laurea magistrale in scienze economico-aziendali.

Il percorso di formazione professionale del docente sanfratellano, prosegue poi con il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e, successivamente, di Revisore Legale dei Conti, titoli che lo portano ad affiancare alla docenza anche l’attività di consulenza contabile aziendale.

Recentemente ha intrapreso alcune collaborazioni con blog, riviste e testate online sia di livello locale che nazionale in qualità di contributore-analista trattando prevalentemente temi di attualità, politica ed economia, motivo per cui è talvolta invitato anche in trasmissioni Radio e Tv come opinionista.

