Lipari, strade in pessimo stato: interventi straordinari. Ma dove?

di Luana Spanò – Il 10 gennaio con un comunicato l’amministrazione comunale rispondeva all’ennesimo incidente stradale avvenuto a causa delle buche presenti sulla carreggiata. Per fortuna si erano registrati danni solo ai pneumatici del veicolo in transito.

Nel comunicato si leggeva: “Considerato l’attuale stato di deterioramento delle strade, in particolare delle principali viabilità provinciali, di Lipari, così come delle altre isole, per cui era stato da tempo sollecitato dall’Amministrazione l’interesse per la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture, si dà notizia che per il mese di gennaio è previsto l’avvio di due importantissimi interventi in merito“.

Veniva inoltre dichiarato: “In attesa dell’avvio delle opere, l’Ufficio tecnico del Comune di Lipari e la Polizia Municipale stanno già predisponendo una serie di interventi “tampone”, nei punti di maggiore criticità, così da scongiurare eventuali rischi per la pubblica incolumità”.

Al momento le strade versano nelle medesime condizioni e basta fare un semplice giro dell’isola per rendersi conto delle pessime condizioni in cui versa il manto stradale.

È uno slalom continuo per evitare di riportare danni alla propria auto, mettendo a rischio non solo la propria incolumità, ma anche quella degli altri. Basta poi una giornata di pioggia e le buche colme di acqua non sono più visibili soprattutto nei tratti dove non è presente l’illuminazione stradale.

Intanto si spera che prima dell’arrivo della stagione turistica e dei tanti visitatori, la situazione migliori.

