Meteo di Messina e Provincia, martedì 9 Febbraio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per martedì 9 Febbraio 2021.

Quadro generale: dopo una brevissima tregua, una nuova perturbazione investe le nostre regioni meridionali, apportando rovesci e temporali su Campania ed alta Calabria e qualche pioggia sul basso Tirreno; resistono ampie schiarite su buona parte della Sicilia e sul Crotonese. Temperature in ulteriore calo, specie nelle aree interessate dalle precipitazioni. Venti moderati di Ponente, con rinforzi sulle aree ioniche. Mari molto mossi od agitati.

A Messina domani cieli multo nuvolosi nella notte, poi coperti al mattino con deboli piogge. Previsti 2.4mm di pioggia. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C (pomeriggio), la minima di 11°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 2049m. I venti saranno tesi fino al mattino e proverranno da Sud, dal pomeriggio da tesi a lievi dai quadranti settentrionali. Mare mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Sulle Isole Eolie parzialmente nuvolosi durante la giornata, con copertura solo in mattinata. Piogge scarse (0,7 mm) in aumento fino a mattinata, assorbite poi nel pomeriggio. In tutto 2,6 mm di pioggia. Temperature da 10°C (mattina) a 16°C (pomeriggio). Venti tesi di notte, poi forti, dai quadranti occidentali. Mare molto mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Simili condizioni meteo sul Litorale Ionico, con rasserenamento serale, e piogge deboli solo al mattino (1 mm). Temperature da 10°C (notte) a 18°C (pomeriggio). Venti lievi da Ponente e poi al mattino lievi dai quadranti settentrionali, fino a forti dal pomeriggio (Maestrale). Mare mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Poco o parzialmente nuvolosi i cieli sul Litorale Tirrenico, con i minori addensamenti soprattutto nelle ore buie. Piogge moderate al mattino (5,2 mm). Temperature da 11°C (notte) a 17°C (pomeriggio). Venti moderatamente tesi dai quadranti nordoccidentali dal mattino, con picchi al pomeriggio, in precedenza invece moderati da Mezzogiorno. Mare mosso. Allerte 3bmeteo: vento.

Nuvolosità parziale alternate a schiarite sul versante etneo, completo rasserenamento nel pomeriggio. Non previste piogge. Temperature da 10°C (fino al mattino) a 15°C (pomeriggio). Venti moderati o lievi dai quadranti settentrionali, eccetto al pomeriggio lievi da Sud-Sudovest. Mare mosso.

Cieli coperti nella notte Sui Nebrodi, con progressivo alleggerimento durante il giorno, fino a rasserenamento completo in serata. Piogge deboli fino al mattino (2,9 mm). In tutto 4,4 mm di pioggia. Temperature da 5°C (mattina) a 10°C (pomeriggio). Venti moderati o lievi dai quadranti orientali nelle ore buie, da moderati, a forti nel pomeriggio, dai quadranti occidentali, di giorno. Allerte 3bmeteo: vento.

