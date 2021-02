Parte la Piattaforma Furnari Revolution: “da oggi esiti tamponi affidabili e in tempo reale”

di Michele Bruno – Viene inaugurata oggi la Piattaforma Furnari Revolution, il sistema di banca dati online con cui da adesso in poi Asp Messina darà i dati dei tamponi processati in tempo reale.

Dalla diretta Facebook della pagina del Commissario Asp per l’emergenza Covid 19, Marzia Furnari, presente anche lei dalla sede dell’Usca Messina Sud, il Dott. Domenico Sammataro, segretario di Furnari, introduce la notizia, ed afferma:

“Siamo davvero emozionati, questo rappresenta tutto il lavoro fatto da Asp dall’insediamento del Commissario Furnari e del suo team!”.

Durante la diretta viene realizzato il primo inserimento di dati sulla piattaforma (qui il video).

Grazie all’invio da parte dei soggetti sottoposti a tampone di mail e recapiti, sarà poi espletato l’inserimento degli stessi nella piattaforma. Gli uffici Asp lavoreranno in stretto collegamento con i laboratori di riferimento, e una volta processati i tamponi, gli esiti verranno inseriti in piattaforma in tempo reale e poi inviati contestualmente al medico di famiglia e al soggetto sottoposto al tampone.

Spiega Sammataro “Già adesso, in questo primo inserimento, sono stati inviati dalla sola Usca Messina Sud circa 30 utenze di sottosposti al tampone”.

Questo permetterà un margine di errore vicino allo zero, almeno stando a quanto spiegano da Asp. Con questa banca dati anche i dati delle utenze dei rifiuti dei soggetti positivi in isolamento e dei contatti stretti saranno affidabili e ci si attende che possa finalmente finire il limbo in cui si sono trovate molte famiglie che si sono ritrovate sommerse in casa dai rifiuti speciali.

“Il team del Commissario si impegna costantemente nel proprio lavoro – ha spiegato Sammataro – senza guardare mai l’orologio, 24 ore su 24″.

Sammataro ha tenuto d’altronde a ringraziare medici, biologi, psicologici, e dipendenti amministrativi che hanno partecipato e dato il proprio contributo ad Asp in questi giorni.

Peraltro, infine, ha ricordato “Recentemente abbiamo attivato anche un servizio di supporto psicologico specifico per questa emergenza”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it