Vaccini over 80, più di metà dei messinesi prenotati; come registrarsi

di Michele Bruno – Sono 10829 (su 76041 in tutta la Regione), i messinesi con più di 80 anni ad aver fatto la prenotazione per vaccinarsi contro il Covid-19. Di questi, 9659 si vaccineranno presso i centri di vaccinazione predisposti da Asp, i restanti 1170 a domicilio (questi ultimi a Marzo). Si sta cercando anche di raggiungere un accordo con i medici di base per far somministrare loro il vaccino negli studi o al domicilio del paziente. Solo il 10% in Sicilia ha fatto richiesta tramite il call center dedicato dall’azienda sanitaria, quasi tutti hanno preferito registrarsi attraverso la piattaforma online realizzata da Poste Italiane.

Numeri incoraggianti, se l’Ufficio diretto dal Commissario per l’Emergenza Covid Maria Grazia Furnari stimava in circa 21mila gli anziani da vaccinare in questa fase. Quindi più della metà prenotati a Messina, in questa fase, ed è ancora aperta la prenotazione. Nell’intera Regione l’86% dei prenotati risulta sotto gli 89 anni, gli altri tra 90 e 99 anni. L’obiettivo dichiarato dall’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza è completare questa fase di vaccinazione entro Marzo, mentre in Sicilia è già arrivato il vaccino di Astrazeneca, che sarà utilizzato, per le sue caratteristiche, soltanto sui maggiorenni sotto i 55 anni, ed in questa fase solo per gli insegnanti delle scuole e gli agenti delle Forze dell’ordine, già da questo mese.

In Sicilia sono 113.467 le persone che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino, tra questi gli operatori della sanità e i medici ospedalieri, e 97.848 hanno completato il ciclo col richiamo (86,2%).

Come ci si prenota?

Dal sito della Regione Sicilia, cliccando sull’apposita pagina dedicata, come spiega il video tutorial dell’Assessore Razza, oppure dai siti Siciliacoronavirus.it o prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, oppure ancora chiamando il numero verde 800.00.99.66, disponibile dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle 9 alle 18.

Bisognerà fornire i propri dati anagrafici e quelli della tessera sanitaria e scegliere il centro vaccinale più vicino e la data dell’appuntamento, ma non si potrà scegliere il vaccino, che sarà somministrato in base alle scelte fatte per i diversi comuni della Provincia da Asp, tra Pfizer-Biontech e Moderna. Il calendario delle vaccinazioni prevedrà un ordine cronologico in base alla nascita, dai due nati nel 1911, ai nati nel 1941.

