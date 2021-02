Lipari, lavoratori Loveral senza stipendio da dicembre

di Luana Spanò – Da dicembre i lavoratori Loveral di Lipari non percepiscono lo stipendio. A confermarlo è anche Nunzio Musca. L’ amministrazione comunale, in presenza di inadempienze e disservizi provocati dall’Ente Gestore del servizio, ha provveduto ad interrompere i pagamenti alla ditta. L’assessore Massimo Taranto nel consiglio comunale del 29 dicembre dichiarava:”Quello che andava fatto è stato fatto, penali comprese”.

La ditta non eroga gli stipendi agli operai da due mesi.

Ma arrivano buone notizie, entro la settimana prossima tutti i dipendenti dovrebbero ricevere lo stipendio del mese di dicembre e gennaio.

La situazione successivamente potrebbe comunque non migliorare: “Il sindaco Marco Giorgianni mi ha assicurato di sbloccare la situazione – afferma Musca. Ma in generale se l’azienda non si mette in regola con il capitolato di appalto, l’ente comunale potrebbe nuovamente interrompere i pagamenti”.

