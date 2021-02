Messina festeggia la Vergine di Lourdes, Mons. Accolla: “Bernadette ci insegna l’umiltà”

di FraPè – Ieri Giornata Mondiale del Malato, festa della Madonna di Lourdes, festa nel Santuario Messinese dedicato alla Vergine che apparsa a Bernadette, una ragazzina senza arte e ne parte così come l’ha definita Mons. Giovanni Accolla nella sua omelia durante la Celebrazione Eucaristica da egli stesso presieduta ieri sera a conclusione di una emozionante giornata dedicata alla Mamma di Gesù.

Un giorno particolare, un groviglio di emozioni che si potevano leggere da occhi inumiditi dalle lacrime, arrossati, gioiosi, speranzosi. Occhi assettati di Dio, sguardi in cerca di serenità, desiderosi di normalità. Un giorno particolare perché solitamente gran parte della Città si riversa in quella piccola grotta che, nonostante la Pandemia è sempre più oasi di ristoro per coloro che cercano un momento di silenzio e solitudine, per coloro che vogliono scambiare quattro chiacchiere con un’Amica, una Mamma, la Vergine Maria che dal cunicolo della grotta fedele ricostruzione di quella di Massabielle.

Si è sentita fortemente l’assenza dei privilegiati di Maria, i diversamente abili, ma la gente che è accorsa al Santuario Mariano di Viale Regina Margherita non è mancata. Come sempre i Volontari del Santuario, le sorelle e i fratelli dell’Ordine Francescano Secolare, insieme ai Frati coordinati dal Rettore Fra Domenico Gulioso, non hanno fatto mancare il sorriso e l’accoglienza.

Cinque celebrazioni Eucaristiche e un momento di preghiera che ha supplito la processione, Frati impegnati nell’ascolto e nel Sacramento della Riconciliazione, tutto nel rispetto delle norme ponendo massima attenzione e sanificando la chiesa prima e dopo di ogni celebrazione.

La presenza di Mons. Cesare di Pietro all’inizio del mese di febbraio, di Don Carmelo Russo che ha predicato il triduo dedicato alla Madonna, del Ministro Provinciale dei Frati Minori di Sicilia, Fra Antonino Catalfamo e per ultimo quella dell’Arcivescovo Mons. Accolla, ha esortato ancora di più i fedeli a ricercare la speranza in Cristo seguendo l’esempio di Maria che ancora una volta ripete ad ognuno di noi quello che disse alle nozze di Cana: “Fate quello che vi dirà”.

Bernadette così come ricordava l’Arcivescovo di Messina ci insegna l’umiltà e ci invita alla penitenza vista anche come conversione.

Il Santuario di Nostra Signora di Lourdes, continua ad accogliere come prevedono le norme vigenti in questo periodo di pandemia, tutti coloro che vogliono accostarsi ai sacramenti o che semplicemente vogliono trascorrere un momento di silenzio per ritrovare la speranza.

Ogni sera alle ore 17,45 Adorazione Eucaristica – 18,30 Santo Rosario –19,00 Santa Messa

