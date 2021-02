Meteo di Messina e Provincia, Sabato 13 Febbraio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per Sabato 13 Febbraio 2021.

Quadro generale: un vortice depressionario sul Tirreno apporta marcate condizioni di instabilità atmosferica, con nubi e precipitazioni diffuse, su tutte le nostre regioni meridionali; le precipitazioni risulteranno più abbondanti in Campania, ove assumeranno carattere nevoso fino in collina nel corso della mattinata e in pianura entro sera. Temperature in forte calo a partire dalle aree appenniniche. Venti in rotazione dai quadranti settentrionali e in rapida intensificazione sul finire del giorno. Mari molto mossi od agitati.

A Messina domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 4.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C (pomeriggio), la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2273m. I venti saranno al mattino tesi e forti il resto della giornata e proverranno da Sud (in serata da Ovest-Sudovest). Mare mosso. Allerte previste: vento.

Sulle Isole Eolie nuvoloso o coperto tutto il giorno, con piogge deboli dalla mattina, in riduzione in serata. In tutto 5,2 mm di pioggia. Temperature da 12°C (fino al mattino) a 17°C (pomeriggio). Venti dai quadranti meridionali, in intensificazione dal pomeriggio, e in serata da Nord-Nordovest. Mare mosso.

Anche sul Litorale Tirrenico nuvoloso o coperto tutto il giorno, con piogge deboli dalla mattina, in riduzione in serata. 4,1 mm in tutto il giorno. Temperature da 13°C (fino al mattino) a 18°C. Venti dai quadranti meridionali, forti o tesi. Allerte previste: vento. Mare mosso.

Sul Litorale Ionico, cieli nuvolosi o coperti tutto il giorno, con piogge deboli. In tutto 5,9 mm di pioggia. Temperature da 12°C a 14°C (pomeriggio). Venti lievi o moderati dai quadranti sudoccidentali. Mare mosso.

Sul versante etneo del Litorale cieli nuvolosi o coperti tutto il giorno, con piogge prima scarse al mattino, poi in intensificazione pomeridiana. In tutto 4,3 mm. Venti lievi o moderati dai quadranti sudorientali. Mare poco mosso.

Sui Nebrodi cieli nuvolosi o coperti tutto il giorno sui Nebrodi, ma piogge da deboli al mattino (3,4 mm) a intense dal pomeriggio (9 mm). In tutto 17,5 mm. Temperature da 5°C (fino al mattino) a 9°C (pomeriggio). Venti lievi o moderati dai quadranti sudorientali, e forti in serata di Tramontana. Allerte previste: vento.

