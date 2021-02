San Fratello: undicesimo anniversario della disastrosa frana di San Valentino

di Salvatore Di Bartolo – Era il 14 febbraio del 2010, una domenica, la domenica di carnevale per l’esattezza, proprio come oggi. Quella giornata, che si prospettava gioiosa e spensierata all’insegna dei festeggiamenti carnascialeschi fu, invece, per San Fratello uno dei momenti più tristi della sua millenaria storia. Una devastante frana, infatti, tagliò letteralmente in due il centro nebroideo, provocando distruzione, ansia, paura e centinaia di sfollati tra la comunità Sanfratellana. A distanza di quasi novant’anni dalla disastrosa frana del 1922, un altro terribile evento franoso metteva in ginocchio la città di San Benedetto il Moro, l’onnipresente faro che ha guidato il popolo sanfratellano nei tanti momenti bui della sua storia.

Sono già trascorsi undici anni da quel giorno. Undici lunghi e travagliati anni, vissuti però dai Sanfratellani con grande dignità, fierezza e la voglia di non arrendersi mai. Perché in fondo è proprio la testardaggine ed il senso di appartenenza della propria gente ciò che ha permesso a San Fratello di rialzare sempre la testa e mettersi alle spalle i momenti difficili, da ultimo il Covid, la cui elevata diffusione ha per diverse settimane seminato timori e preoccupazione tra i residenti. Ciononostante, appena qualche giorno fa la cittadina nebroidea è finalmente riuscita a mettere alla porta il virus e raggiungere quota zero contagi.

Altra difficile prova superata quindi per il resiliente popolo Sanfratellano, che oggi ricorda l’undicesimo anniversario della frana di San Valentino con gli occhi speranzosi di chi audacemente non si è mai arreso e con rinnovata fiducia verso il futuro.

