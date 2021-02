Controlli straordinari della Polizia Ferroviaria in Sicilia, un denunciato a Messina

1 denunciato, 546 persone controllate in 64 diversi siti ferroviari, 22 i treni su cui è stato effettuato un servizio di pattugliamento, diverse sanzionielevate e 100 agenti impiegati: è il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia Ferroviaria in Sicilia nell’ambito della 1ª giornata Rail SAFE DAY dell’anno 2021.

I capillari controlli nelle stazioni, ai passaggi a livello e lungo la linea ferroviaria siciliana, sono stati finalizzati ad individuare i comportamenti impropri ed anomali come l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello chiusi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni o la “moda” di compiere selfie estremi che, costituiscono un grave pericolo per chi li pone in essere, oltre a comportare una violazione al regolamento di Polizia Ferroviaria.

A Messina, gli agenti della Polfer, hanno denunciato un italiano per il reato di combustione illecita di rifiuti. I poliziotti hanno infatti notato del fumo proveniente da un ponte ferroviario cittadino e, recatisi immediatamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo intento a bruciare la guaina di alcuni cavi di rame. Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che non si trattava di rame in uso alle ferrovie o ad altre imprese di pubblica utilità ma riconducibile ad impianti elettrici dismessi da abitazioni civili. Il metallo, del peso di circa 11 Kg, è stato sequestrato così come l’accendino usato per bruciare i cavi.

