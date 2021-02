Risveglio imbiancato sui Nebrodi, disagi per il trasporto scolastico

Un risveglio imbiancato per gli abitanti di diversi comuni situati sui monti Nebrodi, come previsto dai bollettini meteo dei giorni scorsi diversi centri anche a bassa quota si sono svegliati sotto la neve, che ha invaso strade e abitazioni.

Temperature in picchiata sin da sabato notte, domenica la minima è stata di 5 gradi ma stamane la colonnina ha avuto una ulteriore impennata verso il basso e, in alcuni comuni più alti, si sfiora lo zero

Una fitta coltre di neve da Floresta a Ucria a Santa Domenica Vittoria e Capizzi, ma anche nei comuni più bassi rispetto al livello del mare: Tortorici, Castell’Umberto, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi, San Fratello Mistretta, San Salvatore di Fitalia e San Marco D’alunzio e in fine Caronia.

Disagi per il trasporto, quello scolastico in particolare. Sul versante occidentale la neve ha imbiancato Cesarò, San Teodoro e la Strada Statale 117 Mistretta-Nicosia.

In mattinata, fiocchi di neve anche su diversi centri in riva al mare, anche se si sono sciolti a contatto con il terreno.

