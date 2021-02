Bonino Pulejo, dal 20 Febbraio vaccini Covid per over 80

Via alle vaccinazioni per gli over 80. Da Sabato 20 Febbraio a partire dalle ore 08:00 infatti, prenderà ufficialmente inizio la somministrazione del siero antiCovid in tutta la nostra Regione. Gli aventi diritto di questa fase, destinata anche agli appartenenti classe 1941 – ovvero chi compirà 80 anni nel 2021- sono stati prenotati attraverso il call center dedicato o il link nazionale https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login

L’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, presso la storica sede di Contrada Casazza, sarà l’unico centro di somministrazione aziendale. L’utenza che, a causa di un refuso è stata collocata temporaneamente dal sistema informatico presso il P.O. Piemonte, sarà contattata telefonicamente 24 ore prima rispetto alla data della propria prenotazione, per ricevere conferma circa la nuova ricollocazione presso le sedi cittadine disponibili. La data di prenotazione pertanto rimarrà la stessa.

“Tali precisazioni – spiegano all’Irccs – si ritengono utili in quanto alcune informazioni emerse a mezzo stampa, risultano essere non aggiornate alla riunione odierna per la rimodulazione organizzativa delle vaccinazione per gli Over 80, indetta dal Commissario Ad Acta Dott.ssa Maria Grazia Furnari, alla quale hanno preso parte i Direttori Generali e Sanitari di tutte le Aziende Sanitare cittadine e i vertici dell’Assessorato Regionale alla Salute”.

Per presentarsi presso i punti vaccinali, occorrerà essere muniti di Tessera Sanitaria e Documento d’identità in corso di validità compilando – con il supporto eventuale di un familiare- il modulo scaricabile qui. della scheda anamnestica per raccogliere le informazioni sullo stato di salute e le malattie pregresse e consegnarla al momento della vaccinazione.

Il Centro Neurolesi, che ha iniziato le inoculazioni il 31 dicembre, dopo l’arrivo in sede del vaccino -che è anche stoccaggio delle viale presso il laboratorio di Neurobiologia Molecolare- dall’ultimo dell’anno, ininterrottamente, ha somministrato dosi dapprima agli operatori interni alla struttura e successivamente alle altre figure indicate dal Ministero, quali i medici di “Medicina Generale” e le categorie dei Farmacisti del territorio provinciale.

Il team vaccinale composto da esperti medici, biologi, infermieri e personale amministrativo gestirà questa delicata fase di somministrazione agli over 80.

L’area destinata, per facilitarne il transito e la relativa deambulazione, sarà il Piano Zero della Torre della Ricerca; dopo l’obbligatoria fase di accettazione, l’utente si recherà nell’adiacente zona allestita sia per la somministrazione del vaccino che per la successiva osservazione.

Da Sabato e fino al 2 Marzo, sono al momento 1.810 le prenotazioni giunte all’IRCCS, mentre per le prime due date del 20 e 21 Febbraio, saranno 330 gli anziani a ricevere la somministrazione, equamente divisi in due blocchi da 165.

