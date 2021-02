Covid, decessi alla “Come d’incanto”: il 4 maggio l’incidente probatorio

E’ stato fissato per il prossimo 4 maggio 2021 dal giudice per le udienze preliminari Valeria Curatolo l’incidente probatorio in merito all’inchiesta sulla gestione da parte dell’Asp dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid nella casa di riposo “Come d’Incanto”, dove si registrò il decesso di 34 anziani ospiti.

Cinque gli indagati tra cui i vertici della struttura, ovvero la direttrice dell Rsa, Donatella Martines, il medico interno e un medico del 118, oltre all’allora commissario straordinario per l’emergenza Covid, Carmelo Crisicelli. L’ipotesi di reato formulata nei loro confronti è di omicidio plurimo in concorso.

La procura ha chiesto una perizia medico-legale, con approfondimenti di esperti di infettivologia e pneumologia, per capire le eventuali responsabilità dei vertici della struttura. Gli incarichi saranno affidati a tre esperti provenienti dal Policlinico “San Martino” di Genova: il professor Matteo Bassetti, noto infettivologo, il professor Francesco De Stefano, specialista in Medicina legale e la pneumologa prof Emanuela Barisione.

