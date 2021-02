Meteo di Messina e Provincia, 18 Febbraio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per giovedì 18 Febbraio 2021.

Quadro generale: Tempo decisamente più soleggiato sui settori ionici e sulla Sicilia. Cessano i venti e aumentano sensibilmente le temperature.

In Campania ci sarà spazio per diffusi rasserenamenti; da segnalare il transito di innocue nubi alte e sottili che produrranno solo sterili velature del cielo. un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2100 metri. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

A Messina domani giornata in prevalenza parzialmente nuvolosa, ma nella notte sono previste precipitazioni e cielo coperto (0,4 mm). Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C (pomeriggio), la minima di 9°C (mattina). I venti saranno al mattino deboli e proverranno dai quadranti nordoccidentali. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Stesse condizioni meteo di fatto sulle Isole Eolie, con temperature da 10°C (quasi l’intera giornata) a 14°C (pomeriggio). Venti notturni lievi da Ovest-Nordovest lasciano spazio a venti lievi dai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nuvolosità parziale sul Litorale Tirrenico, eccetto che nella notte, quando si verificano maggiori addensamenti. Niente piogge. Temperature da 9°C (fino alla mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti lievi dai quadranti meridionali, tranne al pomeriggio da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nuvolosità parziale sul Litorale Ionico, niente piogge. Temperature da 9°C (mattina) a 14°C (pomeriggio). Venti lievi in prevalenza dai quadranti nordoccidentali, eccetto al pomeriggio Scirocco. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nuvolosità parziale anche sul versante etneo, e niente piogge. Temperature da 7°C (mattina) a 10°C (pomeriggio). Venti lievi dai quadranti nordoccidentali, ma al pomeriggio da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sui Nebrodi cieli da sereni o poco nuvolosi fino al mattino ad addensamenti progressivi, fino a molto nuvoloso o coperto in serata. Niente piogge comunque. Temperature da 1°C (notte) a 11°C (pomeriggio). Venti lievi nordorientali in prevalenza, da Sud nella notte. Nessuna allerta meteo presente.

