Risanamento, D’Uva alla ministra Carfagna: “sicuri dell’impegno, proporremo un incontro”

Primi effetti del neo governo Darghi: il deputato grillino Francesco D’uva esprime un’apertura di credito nei confronti della neoministra Carfagna, esponente di Forza Italia, partito che in questi ultimi anni ha posto sovente l’attenzione sul tema del risanamento a Messina.

“Esprimo i migliori auguri di buon lavoro alla neoministra per il Sud Mara Carfagna. Trattandosi della ministra competente in materia di risanamento delle baraccopoli di Messina, colgo l’occasione per manifestarle la piena e immediata disponibilità del MoVimento 5 Stelle a proseguire nel lavoro già portato avanti anche con il ministro uscente Provenzano.

Quella delle baracche è una piaga che la città si trascina da troppo tempo e sono sicuro che la deputazione messinese di tutte le forze politiche è pronta a mettersi all’opera per dare nuovo corso all’impegno già profuso. C’è un patrimonio di sinergie istituzionali e di iniziative che non possiamo rischiare di perdere. Soprattutto se in vista di un obiettivo così importante.

Auspico che, non appena il quadro di governo si definirà e la ministra ne avrà la possibilità, potremo dare luogo a un primo incontro assieme ai parlamentari che finora hanno lavorato per la causa in modo sinergico e trasversale”.

Così in una nota il deputato questore messinese M5S Francesco D’Uva.