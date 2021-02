Meteo di Messina e Provincia, 19 Febbraio 2021

di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia per venerdì 19 Febbraio 2021.

Quadro generale: Giornata stabile e prevalentemente soleggiata su Campania, Calabria e Sicilia, salvo sterile nuvolosità alta e stratiforme di passaggio, a tratti associata a temporanee velature del cielo. Temperature in aumento, specie nei valori massimi. Venti deboli di direzione variabile, in locale rinforzo tra Tirreno occidentale e Canale di Sicilia. Mari: poco mossi il basso Tirreno e lo Ionio, fino a mossi il settore più occidentale del Tirreno e il tratto del Canale di Sicilia ad Ovest di Malta.

A Messina domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C (pomeriggio), la minima di 9°C (mattina), lo zero termico si attesterà a 2945m. I venti saranno moderati da Sud-Sudovest nella notte, dal mattino moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Cielo parzialmente nuvoloso sulle Isole Eolie, eccetto in serata quando arrivano rasserenamenti. Non sono previste piogge. Temperature da 10°C (notte) a 15°C (pomeriggio). Venti deboli dai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sereno sul Litorale Tirrenico, sereno fino al mattino e velati addensamenti in seguito. Nessuna pioggia. Temperature da 9°C (mattina) a 15°C (pomeriggio). Venti deboli da Sud-Sudovest fino al mattino, poi deboli dai quadranti nordorientali. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sul Litorale Ionico cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti in serata. Niente piogge. Temperature da 8°C (mattina) a 14°C (pomeriggio). Venti deboli in prevalenza dai quadranti nordoccidentali, ma da Sud nel pomeriggio. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sul versante etneo, sereno fino al mattino e velati o parziali addensamenti in seguito. Non sono previste piogge. Temperature da 8°C (fino al mattino) a 14°C (pomeriggio). Venti deboli, dai quadranti nordoccidentali nelle ore buie, da Sud in quelle diurne. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Cieli parzialmente nuvolosi sui Nebrodi, con aumento di addensamenti in serata fino anche a copertura. Niente piogge. Temperature da 3°C (mattina) a 10°C (pomeriggio). Venti deboli dai quadranti sudorientali. Nessuna allerta meteo presente.

