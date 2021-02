Spazio Macos presenta il Premio Internazionale Catalani

Sabato 20 febbraio 2021, alle ore 17.00, presso lo Spazio Macos, in Via Cardines, 16 a Messina, sarà aperta al pubblico la mostra collettiva degli artisti selezionati per il Premio Internazionale Catalani, curata da Mamy Costa e realizzata in collaborazione con l’Associazione APAT ed AIRC.

La mostra sarà visitabile adottando le misure precauzionali per la tutela della salute pubblica. L’entrata sarà contingentata con un numero di persone che potranno rispettare la distanza di un metro l’una dall’altra, verrà usato termo scanner, igienizzazione delle mani e mascherina.

”Con grande soddisfazione si inaugura un nuovo appuntamento artistico il Premio Internazionale Catalani. La manifestazione nasce – ha spiegato la Direttrice di Spazio Macos, Mamy Costa – con lo scopo di valorizzare e promuovere artisti provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche da ogni angolo d’Italia e dall’ estero. Trovo gratificante vedere confluire parecchie diversità stilistiche nelle sale dello Spazio Macos , ubicato proprio accanto ad un gioiello come la Chiesa dei Catalani che costituisce un patrimonio di bellezza e di storia. Quasi un’ideale continuazione tra le magnificenze del passato e le più attuali rappresentazioni espressive. Un allestimento che sono sicura riscontrerà il positivo consenso dei visitatori e certa che il Premio Internazionale Catalani diventerà sempre più un evento prestigioso e per questo si sta già lavorando. Un grazie quindi agli artisti, anima di questa manifestazione, che con la loro passione hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. Un ringraziamento particolare alle Associazioni APAT e AIRC, sempre sensibili a sostenere le iniziative di Spazio Macos.”

Sono 22 gli artisti selezionati : Victor Alonso (Colombia), Augusto Arrotta (ME), Alberto Avila (ME), Maria Barraco (TO), Carmen Casale (ME), Serenella Costa (ME), Giuseppina D’Andrea (ME), Maria DI Maio (ME), Sabrina Faustini (Roma), Giovanni Gatto (ME), Achmed A. Gharib (Egitto), Valentina Giunta (ME), Silvia Grassi (LU), Vendula Grycovà (Praga) Giuseppe La Rosa (CT), Sebastiano Miduri (ME), MONREAU (ME), MOSE (CT), Giovanni Pione (ME), Cinzia Ruzzetti (ROMA), Anna Stampa (PA), Maria Felice Vadalà (PA).

Saranno tre i vincitori per i quali sono previsti i seguenti premi:

1 – una mostra personale

2 – inserimento per tre mesi nella selezione degli artisti in permanenza

3 – partecipazione gratuita ad una collettiva all’estero

La mostra si potrà fruire anche on line con video su tutti i social.

In presenza la mostra è allestita presso Spazio Macos in Via Cardines 16, e sarà fruibile dalle 17.00 alle 19.00 dal martedi al sabato, su appuntamento da prenotare al 3407760578.

Le opere in mostra:

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it