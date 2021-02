Lungodegenza, De Luca: “Ci hanno privato di 10 posti letto”

Il 3 Febbraio 2021 è iniziata nel Presidio Ospedaliero di Lipari l’attività della Unità Operativa di Lungodegenza in atto con n. 2 posti letto attivati nei locali della Unità Operativa di Medicina; un obiettivo che l ‘Assessore Ruggero Razza ha fortemente sostenuto per implementare la qualità della assistenza e per rispondere ai bisogni sanitari della popolazione eoliana.

La programmazione è stata gestita, su indicazione del Direttore Generale Paolo La Paglia, dal Direttore della Rete Assistenziale Geriatrica e della UOC di Geriatria della ASP di Messina Dr. Ferdinando D’Amico, che ha predisposto le procedure di attivazione in sinergia con il Direttore della Unità Operativa di Medicina del Presidio Ospedaliero di Lipari dott. Sergio Crosca.

Una delle funzioni più importanti della Unità Operativa di Lungodegenza, alla quale sarà assegnato un Dirigente Medico di Geriatria, è di garantire la continuità assistenziale per pazienti fragili che presentano bisogni di stabilizzazione clinica dopo ricovero in Unità Operative per malattie acute, che con maggiore frequenza in questi pazienti sono malattie cardiache, respiratorie, neurologiche, ortopediche.

L’Unità Operativa di Lungodegenza, oltre al completamento del percorso terapeutico, come necessaria premessa alla deospedalizzazione, risponderà al bisogno di presa in carico prevedendo interventi riabilitativi individualizzati e non erogabili in regime alternativo al ricovero ospedaliero.

Sulla questione è prontamente intervenuta l’assessore Tiziana De Luca, che ha commentato: “MA CHE RISULTATO!!! Avevamo 14 posti letto in medicina generale. Li hanno ridotti a 12 per fare posto – in Medicina! – ai 2 posti ( su 4 previsti nella rete ospedaliera ) di Pediatria ( che mai sono occupati perché immaginate la promiscuità ! ) e ora si riducono a 10 posti letto.

Praticamente la Rete ospedaliera prevede 14 p.l. Medicina, 6 p.l. Lungodegenza e 4 p.l. Pediatria TOT. 24 e ora ne abbiamo 10 p.l. Medicina, 2 p.l. Lungodegenza e 2 p.l. Pediatria TOT. 14.

CI HANNO PRIVATO DI 10 POSTI LETTO ed il personale dedicato, anche con l’arrivo del geriatra che prende il posto di un dirigente medico mancante di Medicina (mai arrivato da quando è andato via il Dott.Mario Paino) resta invariato!!!

