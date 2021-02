di Michele Bruno – Meteo di Messina e Provincia, per Sabato 21 Febbraio 2021, per la prima volta in video.

Ecco la scaletta dei diversi settori:

0:50 – Sud e Sicilia.

3:29 – Isole Eolie.

5:15 – Messina.

6:11 – Litorale Tirrenico.

7:53 – Litorale Ionico.

9:12 – Litorale Ionico/Etna

10:28 Nebrodi.

