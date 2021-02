Comitato “l’ospedale di Lipari non si tocca” dona due Holter Pressori

Queste piccole ma importanti apparecchiature (acquistate con parte dei fondi donati dagli eoliani durante la raccolta fondi dell’anno scorso) permetteranno a numerosi malati (in particolare malati cardiaci) di non doversi recare fuori da Lipari e sopportare lunghe liste d’attesa per un banale esame.

Non dovrebbero essere i privati cittadini ad occuparsi di queste cose: per questo è fin da MAGGIO dell’anno scorso che richiediamo queste (e altre) apparecchiature all’ASP5 e l’ultima comunicazione è stata di appena un mese fa.

Ma di fronte all’inerzia delle istutuzioni abbiamo dovuto agire, e questo acquisto c’è sembrato un modo utile per spendere i fondi rimasti dalla campagna dell’anno scorso.

Sono tante le apparecchiature che potrebbero entrare da subito in funzione senza necessità di ulteriori medici, ripetutamente richieste dalla direzione locale e dal comitato L’Ospedale di Lipari non si tocca, che potrebbero migliorare notevolmente la vita dei malati eoliani.

