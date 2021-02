Cultura, D’Uva: “nostri appelli per riaperture sono serviti, ora si programmi per lunghi periodi”

“Finalmente si torna a parlare di riaprire i luoghi della cultura come il Museo Regionale ed il Teatro Vittorio Emanuele di Messina: i nostri appelli delle settimane scorse sono serviti, ci auguriamo, a far emergere con più forza il grido di dolore che arriva dal mondo culturale e a stimolare nuovi interventi nel Governo”.

Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle.

“È ora di valutare le possibili misure di sicurezza e le nuove modalità di apertura di teatri, cinema e musei anche durante il fine settimana – prosegue il parlamentare – programmando le riaperture con un orizzonte temporale medio-lungo.

L’Italia riconosce l’enorme valore della cultura e sa aver cura del proprio patrimonio, come dimostrato dalle numerose iniziative a sostegno. A tal proposito ne approfitto per segnalarne una a cui tengo molto e di cui mi sono fatto promotore: il trasferimento presso la Sala Aldo Moro di Montecitorio (appena terminati i lavori di restauro della sala stessa) della copia della Gioconda realizzata nella bottega di Leonardo, forse addirittura con la sua diretta collaborazione, e conservata alla Camera dei Deputati dal 1927. Ho ritenuto che fosse importante valorizzare e rendere fruibile a tutti questa tela così significativa. La Camera dei Deputati è il luogo adatto per farlo, considerando che riceve oltre 200 mila visitatori l’anno, tra i quali più di 60 mila studenti”, conclude.

