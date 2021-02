Incidente stradale a Barcellona: due feriti, coinvolte sei auto

Ieri sera alle ore 20.15 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti a Barcellona Pozzo di Gotto per un incidente stradale che ha coinvolto più autovetture, sulla via Roma. L’iniziale collisione, secondo la prima ricostruzione operata dalla polizia municipale è stata tra una Jeep Renegade ed una Volkswagen Golf , che si è capovolta finendo la sua corsa nei pressi di un istituto scolastico, mentre la Jeep ha urtato altre quattro auto parcheggiate lungo la carreggiata. Si contano 2 feriti, 6 le vetture coinvolte, 2 in movimento e 4 parcheggiate.

Sul posto Polizia municipale, Carabinieri, Polizia di Stato e 2 ambulanze. I Vigili del fuoco hanno bonificato la zona coinvolta e messo in sicurezza le vetture.

