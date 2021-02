Rione Giostra Fondo De Pasquale: degrado e inciviltà la fanno da padrona

L’area di Fondo De Pasquale, prosegue Laimo, una volta pulita e riqualificata, se non fine ultimo di alloggi residenziali, potrebbe essere utile per la realizzazione di una piazza o area ludica-ricreativa, garantendo opportunità di sviluppo sociale nella piena co-educazione valorizzando le caratteristiche sociali; si potrebbe pensare ad un parco innovativo a basso costo come l’ “outdoor education square”: dove svolgere attività educative in spazi all’aperto per implementare la conoscenza dell’ambiente circostante, sperimentando esperienze di contatto con la natura.