Larderia, sopralluogo per la realizzazione di un bypass

Lavorare per un obiettivo comune ha permesso di trovare una soluzione rapida e funzionale che permetterà di non bloccare completamente la mobilità a Larderia.

Circa due settimane fa è stato riscontrato lungo la S. P. 39, in corrispondenza del sovrappasso autostradale, un foro di notevoli dimensioni, tanto da rendere necessario l’intervento urgente dei tecnici del CAS e della Città Metropolitana, che hanno prontamente ridotto la carreggiata a rischio, consentendo il passaggio di mezzi nella infrastruttura su una sola corsia. Le verifiche preliminari, eseguite dal Cas, hanno evidenziato la necessità di circa due mesi per il rifacimento del “solettone”, salvo eventuali altre criticità che verranno riscontrate dalle ulteriori verifiche strutturali in corso.

Con la regia del Capo di Gabinetto Carmelo Musolino, si è concordato che l’unica alternativa valida è quella di realizzare un bypass che attraversa l’autogrill autostradale e un tratto di terreno privato, per innestarsi nella SP39 a monte dell’interruzione. L’assessore Mondello ha curato direttamente le interlocuzioni con i proprietari Sig.ri Di Bella, che dimostrando grande senso civico ed enorme disponibilità al bene comune, hanno acconsentito alla realizzazione del by pass che attraverserà i loro terreni. L’intera operazione è stata resa possibile grazie all’intermediazione del sindaco De Luca e dell’Assessore Mondello, che hanno messo a sistema i contributi tecnici della Città Metropolitana e del CAS, dimostrando ancora una volta la valenza delle sinergie interistituzionali che, se indirizzate verso obiettivi comuni, portano a risultati significativi nella risoluzione delle criticità. Gli interventi previsti, contribuiranno a rendere possibile la mobilità della zona, sia in termini di collegamento con i villaggi, sia in una migliore e più funzionale fruizione della vicina arteria autostradale.