Incidente sulla Elio, Puleo agganciato dalla cima e trascinato fuori dal portellone

Mentre sono in corso le indagini sull’incidente che ha causato la morte del nostromo Gaetano Puleo di 61 anni, emergono nuovi particolari sulla dinamica di quanto accaduto al Molo Norimberga dove la mototraghetto Elio di Caronte & Tourist era attraccata per eseguire dei lavori.

Secondo indiscrezioni, non vi è stata alcuna rottura della cima. La nave era già attraccata e si stava sistemando la cima nella bitta. Mentre la cima andava in tensione il marittimo si trovava nel suo posto di manovra a prua dove avrebbe improvvidamente messo fuori la testa dal portellone rettangolare: ed è stato in quel momento che il malcapitato è stato aggancianto dal mento e trascinato fuori dal portellone, sbattendo sulla paratia e finendo in mare.

Due i membri dell’equipaggio che sono corsi con un battellino, ma l’uomo era già cadavere.

Sul posto è intervenuto il magistrato di turno Piero Vinci, titolare dell’inchiesta aperta sul caso.

