Sicilia: si dimette l’assessore all’Energia Pierobon, in giunta la prof messinese Baglieri?

“Come richiesto dal presidente ho rassegnato le mie dimissioni da assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità. Ringrazio il presidente per l’opportunità che mi ha concesso e rivolgo, a lui e a chi prenderà il mio posto, tutti gli auguri di un buon lavoro”.

Lo scrive sul suo profilo Facebook l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon.

Una scelta dettata dall’esigenza di equilibrare le quote di genere nella squadra di assessori regionali, dopo le dimissioni di Bernardette Grasso (l’unica donna che era rimasta in giunta).

L’assessorato all’Energia spetta all’Udc ma l’ultima parola è del governatore Nello Musumeci, che per questa mattina ha convocato una riunione fra gli assessori che dovrebbe sancire l’ingresso in giunta di Daniela Baglieri, docente di origini ragusane, trapiantata a Catania ma in forze all’università di Messina.

Il suo è un nome che piace alla capogruppo Eleonora Lo Curto. Anche se è indicata come espressione di una vasta area che arriverebbe al renziano Nicola D’Agostino.

Dunque per Musumeci sarebbe un allargamento della maggioranza e per l’Udc una fusione con (almeno una parte dei) renziani e Sicilia Futura, il movimento di Totò Cardinale che ha nel messinese Giuseppe Picciolo uno degli attori di questa partita.

