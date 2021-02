Eolie, risparmio energetico e sviluppo sostenibile: al via quattro progetti

Procede l’iter relativo alle quattro importantissime progettazioni presentate dal Comune di Lipari nell’ambito del Bando “Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento agli impatti ai cambiamenti climatici nelle isole minori” e ammesse al finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare.

Sono state infatti convocate per giorno 24 marzo, dal Responsabile del Procedimento, Geom. Carmelo Meduri, le conferenze di servizi con gli Enti coinvolti per ciascuno dei quattro progetti MEGALITERA– “Mobilità Elettrica per lo spostamento Giornaliero A Lipari e Interventi Tecnici di Efficientamento della Rete idrica Attuale”, ADELFI – “Abbinare recupero di sentieri e tutela della flora sull’Isola di Filicudi”, ELPIDA– “Elevare il livello di protezione ambientale dell’Isola di Alicudi” e THERASIA – “Tutela e gestione delle Risorse idriche e Ammodernamento dei sistemi di approvvigionamento sull’Isola di Vulcano”.

Si ricorda che tali interventi, per il valore di circa 1 milione di euro ciascuno, hanno come obiettivo principale il miglioramento della qualità della vita delle isole in termini di risparmio energetico e sviluppo sostenibile e di conseguenza, la riduzione di costi, consumi ed emissioni, promuovendo un uso efficiente

dell’energia in tutti i settori a partire da quello idrico, attraverso il risanamento e l’ammodernamento della rete e il controllo delle perdite del sistema di distribuzione, ma anche nel settore della mobilità e dei trasporti

e della fruizione del territorio.

L’Amministrazione

