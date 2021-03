FamilyCard, chi è fuori resta fuori fino al prossimo bando

Bando scaduto per richiedere la family card. E non sono mancate le polemiche sia per il ritardo dell’erogazione sia per aver introdotto il criterio dell’Isee che ha reso più problematico l’inoltro delle domande.

Ma c’è un particolare che non è stato evidenziato, e che invece è importante per permettere a chi è rimasto escluso (la presentazione delle istanze è scaduta il 25 febbraio) di richiedere il sostegno economico. E’ possibile infatti presentare l’Isee relativo al periodo gennaio-febbraio2020.

“Avevamo fatto questa richiesta introdotta nel bando – spiega il consigliere Alessandro Russo – ma non è stata adeguatamente pubblicizzata: perchè è chiaro che l’Isee fa riferimento al 2019 e potrebbe non fotografare la verità rispetto al reddito in periodo pandemico. Ci sono lavoratori che magari nel 2019 stavano bene, ma nel 2020 hanno visto crollare il reddito. Purtroppo invece non è stata recipita la richiesta di proroga per la presentazione della domanda, quindi bisognerà aspettare il prossimo bando che dovrebbe essere il 12 marzo”.

I primi buoni spesa potrebbero essere utilizzati nei supermercati e nelle farmacia cittadine già a metà di questa settimana. Le somme sono state destinate dal Governo al Comune proprio per finanziare le misure di ristoro per i cittadini con un reddito ridotto a causa dell’emergenza pandemica, che certamente ha creato nuovi poveri anche in fasce sociali insospettabili, in particolare i liberi professionisti.

