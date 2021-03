Seguenza, rientro a scuola: Rete Studenti Medi chiarisce dopo l’intervista a Messinaora.it

Il Comitato della Rete Studenti Medi del Liceo Seguenza ha tenuto a chiarire i suoi intenti dopo un’intervista che ci è stata rilasciata:

“In seguito all’articolo pubblicato sul giornale messinaora.it, il Comitato della Rete degli Studenti Medi del Liceo Seguenza ha deciso di chiarire ulteriormente le proprie posizioni.

Siamo consapevoli degli sforzi fatti dalla scuola per garantire un rientro in presenza il più sicuro possibile, che è andato oltre le nostre più rosee aspettative. Consultandoci con diversi studenti, non solo del nostro istituto, abbiamo notato delle problematiche che abbiamo voluto riportare per fare in modo che si arrivasse a trovare una soluzione, tramite un dialogo sereno ed educativo tra studenti e docenti, come è sempre stato.

Inoltre, ribadiamo la necessità di un cambio di passo nello stanziamento di fondi per l’implementazione della rete internet, con la quale studenti e docenti trovano difficoltà, e nell’organizzazione dei trasporti cittadini”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it