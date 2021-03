Il compleanno dell’assessora Tringali a scuola, PD: “dimissioni subito”

Festeggia il compleanno a scuola, la preside – assessore Laura Tringali, nella bufera dopo la notizia diffusa dai giornali del coinvolgimento degli alunni dell’istituto Antonello, teatro della festa con diversi invitati. Notizia non smentita dall’assessora che si è trincerata dietro un “no comment” che ha suscito in primis la reazione del gruppo consiliare del PD.

Il fatto risale al 22 febbraio quando l’assessora ha organizzato un festeggiamento di compleanno, al di fuori dell’orario scolastico, e al di fuori delle regole previste dai Dpcm, con il personale docente e amministrativo. Non soltanto la dirigente scolastica ha organizzato un buffet in un istituto scolastico dove peraltro ancora oggi permangono divieti e regole per la didattica in presenza, ma dichirando “no comment, siamo in zona gialla”, ha aggiunto l’aggravante di conoscere poco le disposizioni anti covid.

Per questo i consiglieri comunali Pd Gaetano Gennaro, Felice Calabrò, Alessandro Russo e Antonella Russo, hanno chiesto le dimissioni dell’assessora.

Ne abbiamo discusso durante la consueta rassegna stampa con Antonella Russo a partire dal minuto 22.54:

