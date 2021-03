Fatale battuta di pesca: muore 70enne

Una battuta di pesca subacquea è stata fatale questa mattina per il 70 enne Mario Russa, annegato nelle acque antistanti Santo Stefano di Camastra dove si trovava a bordo di una piccola imbarcazione con un amico.

L’uomo, medico in pensione originario di Mistretta, poco dopo mezzogiorno, ha perso l’equilibrio probabilmente sporgendosi in acqua a causa di una avaria mentre si trovava a bordo, ed è finito in mare.

Secondo una prima ricostruzione, il motore si era bloccato a causa di una lenza rimasta incastrata nell’elica e la vittima aveva tentato di capire cosa fosse successo quando è finita in acqua, senza che l’amico potesse salvarlo. Inutili infatti sono stati i soccorsi. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

