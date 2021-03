Messina, multa al lido di Sant’Agata: aveva lasciato rifiuti sul litorale

La Polizia municipale è intervenuta oggi sul litorale di Sant’Agata, dove erano stati abbandonati fasciame e pezzi di arredamento da parte di un lido impegnato nel ripristino della propria attività in vista dell’imminente ripresa della stagione estiva.

Il controllo è scaturito dalla visione del materiale abbandonato sulla litoranea e, a seguito dell’intervento della Polizia municipale, il lido è stato sanzionato con una multa di 600 euro per abbandono di rifiuti con l’obbligo al regolare conferimento del materiale, che dovrà essere dimostrato, esibendo le ricevute del corretto smaltimento.

A richiedere l’intervento l’assessore alle Politiche del Mare, Dafne Musolino, che “desidera richiamare l’attenzione di tutti i concessionari pronti a ripristinare le proprie strutture al rispetto dell’ambiente, e del litorale in particolar modo, affinché si provveda ad effettuare la pulizia delle zone circostanti la concessione demaniale così come previsto dal decreto assessoriale della Regione Siciliana e altresì ribadito dall’ordinanza sindacale emessa l’anno scorso. La Messina Servizi sta già predisponendo il piano di pulizia delle spiagge in modo tale da consegnare in anticipo un litorale pulito e pienamente fruibile dai cittadini, ma come sempre ogni attività deve tenere conto del rispetto dell’ambiente. La prossima presentazione del Pudm (Piano Utilizzo Demanio Marittimo) al Consiglio comunale segnerà un passaggio fondamentale ai fini del riassetto del litorale marino, poiché finalmente sarà possibile procedere all’assegnazione delle zone, già individuate nel Pudm, per il ricovero dei natanti in modo tale da contrastare anche il diffuso fenomeno di abbandono di barche e carrelli sulle spiagge che ha caratterizzato fino ad oggi il litorale messinese”.

