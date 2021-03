Adolescenti raccontano i propri sogni al poeta Davide Cortese

di Luana Spanò – Lo scrittore e poeta eoliano Davide Cortese ha curato un libro che raccoglie le autobiografie di 18 ragazzi di 13 anni. Il libro, appena uscito per i tipi dell’editore Escamontage, si intitola “VOCE DEL VERBO VIVERE – AUTOBIOGRAFIE DI TREDICENNI” ed è nato in seguito a un laboratorio di autobiografia che l’autore eoliano ha tenuto nell’ IC “Via Poppea Sabina” di Roma.

Il breve laboratorio si è tenuto nell’ottobre del 2020. In piena pandemia. “La vitalità delle storie e dei sogni dei ragazzi della III C è per me luce nel buio: intima fiducia nel presente, che è terra del possibile e invincibile speranza nel futuro – racconta il poeta eoliano Davide Cortese”.

