Fiera di Messina, lettera aperta di messinAccomuna al Presidente Mega e alla città

MessinAccomuna aderisce alle iniziative civiche per non ricostruire il “sipario” sull’affaccio a mare. Lo fa con una lettera aperta al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e a tutti i cittadini di Messina. Ecco il testo:

Presidente, con tanti altri cittadini, gruppi, associazioni, anche noi firmatari di questa lettera chiediamo di non ricostruire il muro che era il vecchio teatro in fiera. Alle ruspe, e ai loro operatori, che hanno restituito la visione del mare nel centro della città vorremmo dare un premio perché con un gesto semplice (demolire è più facile e meno costoso che costruire e in casi come questo vale molto di più) hanno ridato a noi cittadini una prospettiva bella e immediata. Bella perché la vista dello Stretto è un immagine che tutti noi abbiamo e sentiamo dentro e ci era stata negata, forse avevamo dimenticato la bellezza di quello scorcio ma è bastato rivederla per sapere che è nostra e ci appartiene e adesso se anche lei si schiera con i messinesi possiamo riaverla.

Non possiamo sostituirci a lei ma siamo pronti a fare la nostra parte per condividere le responsabilità di una scelta inusuale e forse difficile che in città ha già qualche precedente ma non di questa importanza. Avvieremo una petizione che ci auguriamo trovi la massima accoglienza in città e siamo pronti a chiedere alla Regione che venga apposto un vincolo di carattere paesaggistico, il Piano Paesaggistico fornisce indicazioni che orientano al recupero dei valori del paesaggio, e questo importante gesto che oggi si può compiere, va certamente in questa direzione. Chiediamo a tutte le forze politiche messinesi e ai nostri rappresentanti in Regione un intervento normativo immediato e urgente a tutela dell’affaccio a mare della nostra città: riprendiamoci il nostro mare.

Sappiamo che oltre l’emozione per la bellezza ritrovata, anche se ancora solo intravista, ci sono aspetti pratici concreti. Sappiamo che una pubblica Amministrazione deve sempre valutare l’interesse pubblico prevalente fra la sospensione o la prosecuzione dei lavori e può fermare un appalto. Sappiamo anche che fermare questo appalto ha un costo il cui ordine di grandezza è probabilmente non lontano da un milione di euro ma siamo certi che è un prezzo che tutti vogliamo pagare. Sono circa 4 Euro per ogni cittadino; lanciamo una sottoscrizione pubblica per iniziare a riconquistare il nostro affaccio a mare e con questo speriamo anche una nuova prospettiva per la nostra martoriata città.

Non si tiri indietro Presidente, non abbia paura. È un gesto importante per Messina e certamente una delle azioni migliori che lei potrà compiere durante il suo mandato.

Ci schieriamo con lei in questa piccola rivoluzione e le auguriamo di fare un buon lavoro che per una volta non sarà di cemento e ferro ma di Luce, Aria e Mare.

