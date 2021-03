Malore in autostrada, soccorso dai vigili del fuoco

Oggi intorno alle 12 i Vigili del fuoco del presidio fisso del consorzio autostrade siciliane di Messina hanno fatto tempestiva assistenza ad un viaggiatore in transito sulla corsia autostradale in direzione Palermo. Il conducente, avvertito un malore, ha avuto la prontezza di fermarsi presso l’area di soccorso del By-pass di calavà (zona di Patti) allestita per i Vigili del fuoco, con struttura e mezzi. La squadra VF ha prestato le prime cure in attesa di affidarlo alle cure dei sanitari del 118, arrivati immediatamente dopo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it