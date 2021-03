8 marzo: Emma Bonino, “il problema non sono le quote rosa ma il merito”

“Il problema non sono le quote rosa ma il merito. Sono sicura che se la meritocrazia entrasse nel nostro paese, le donne sarebbero piu’ apprezzate. Non e’ solo un problema di quote, anzi, e’ un problema di una struttura mentale differente. Una delle priorita’ del Recovery Plan deve essere quella del mondo femminile”. Lo ha detto la senatrice di Piu’ Europa, Emma Bonino, a Studio24 su RaiNews24.

“Bisogna avere una tutela piu’ flessibile che non riguardi solo gli asili nido. Questo e’ un paese in cui non si fanno tanti figli ma viviamo piu’ a lungo. Le donne della famiglia sono spesso impegnate anche nelle attivita’ di cura e assistenza. Serve dunque un sostegno concreto per la cura dei figli e anziani”, ha concluso Bonino.

