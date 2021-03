Musumeci visita “a sorpresa” l’hub nella zona della ex fiera di Messina

Visita a sorpresa alle 11.30 di oggi del Governatore Musumeci nella ex cittadella fieristica, dove si stanno allestendo due padiglioni per la vaccinazione di massa. Tutto sarà pronto nella giornata di mercoledì il Covid Hub che conterrà 52 box per la vaccinazione dei cittadini e potrà arrivare anche alla somministrazione di 5 mila dosi al giorno.

I turni previsti per la vaccinazione sono due, nell’arco quotidiano complessivo di otto ore: dalle 9 del mattino sino alle 13 e poi dalle 15.30 alle 19.30.

Ecco le parole del Presidente Musumeci:

