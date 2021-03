Sant’Agata Militello, proposta la cittadinanza onoraria per l’ultracentenaria Giuseppina Comandè

di Salvatore Di Bartolo – Nel giorno della ricorrenza della festa della donna, i consiglieri comunali di minoranza di Sant’Agata Militello Nunziatina Starvaggi, Monica Brancatelli, Giuseppe Puleo e Antonio Vitale, hanno pensato di offrire alla nonnina ultracentenaria Giuseppina Comandè, residente nel comune di Tusa ma santagatese d’adozione, la possibilità di diventare cittadina onoraria di Sant’Agata Militello, presentando proprio in data odierna una mozione al sindaco santagatese Bruno Mancuso.

Giuseppina Comandè, che ha da poco festeggiato 110 anni, è nata a Palermo il 23 dicembre del 1910, ma da oltre 25 anni risiede prevalentemente a Sant’Agata Militello, dove la figlia Maria Rosa ed il genero Giuseppe si prendono cura di lei. La signora Giuseppina, oggi seconda donna più longeva d’Italia, “oltre a far parlare di sé per il suo primato, è una vera e propria “testimonial” della nostra Isola e delle donne siciliane” – ha sottolineato la minoranza consiliare santagatese in una nota.

La palla passa adesso al consiglio comunale santagatese, cui spetterà il compito di approvare la mozione.

