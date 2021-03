L’ing. Salvatore Ruello entra nel cda dell’Amam, “fiore all’occhiello delle partecipate”

di Palmira Mancuso – Verrà ufficializzata entro venerdì prossimo la nomina quale nuovo componente del consiglio di amministrazione dell’Amam dell’ingegnere Salvatore Ruello, scelto dopo una selezione curriculare dall’amministrazione De Luca per subentrare dopo le dimissioni di Puccio.

“Sono soddisfatto e ringrazio l’amministrazione e in particolare il Sindaco per avermi scelto tra i tanti candidati – dichiara a Messinaora l’ingegnere – ho scelto di partecipare a questa selezione perchè entro in una azienda sana, un vero fiore all’occhiello delle partecipate. Questo grazie al lavoro di Salo Puccio, ma soprattutto alla strategia politica di Cateno De Luca che ha impresso un giro di vite sui morosi”.

Salvatore Ruello da sempre vicino al Sindaco Cateno De Luca, che ha sostenuto sin dalla presentazione alla città della candidatura a sindaco, intervenendo alla Sala Visconti quale Presidente dell’associazione “Servizio Pubblico Peloro”, da vent’anni lavora come libero professionista e da circa un anno fa parte del nucleo di valutazione dei Comuni della Valle del Tirreno.

Consigliere dell’allora XI quartiere dal 2003 al 2005 ne è stato anche presidente dal 2005 al 2007. Ruello è stato anche componente della Commissione urbanistica comunale e per un breve periodo consigliere comunale (nel 2012), dopo le dimissioni del consigliere Giuseppe Ansaldo, essendo risultato secondo dei non eletti della lista “Il Centro con D’Alia” alle amministrative del 2008.

In attesa dell’arrivo di un nuovo direttore generale, per la cui ricerca è stato pubblicato un bando di selezione, il consiglio di amministrazione formato dall’architetto Loredana Bonasera e da Roberto Cicala, con l’ingresso di Ruello è di nuovo al completo e potrebbe decidere nella prima riunione la redistribuzione delle cariche interne.

